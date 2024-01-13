Общество 13 января 2024, 21:19 Около 2,5 миллиарда рублей выделят на ремонт зданий на Невском проспекте Власти Петербурга выделят 2,5 миллиарда рублей на ремонт зданий Unsplash

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Власти Санкт-Петербурга выделят дополнительные 2,5 миллиарда рублей на реализацию программы «Невский проспект» по ремонту фасадов зданий улицы, сообщил губернатор города Александр Беглов. Его заявление опубликовала пресс-служба городской администрации.

Масштабная реконструкция состоится в честь 80-летия возвращения проспекту исторического названия: в первые годы советской власти он носил название Проспект 25 Октября. Ремонтные работы продлятся три года, всего планируется восстановить 72 фасада и 62 крыши.

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Беглов заявил, что в первую очередь пройдет реконструкция фасадов на Старо-Невском участке проспекта, который находится между Александро-Невской лаврой и площадью Восстания — на нем располагается более 40 фасадов, нуждающихся в ремонте. Губернатор подчеркнул, что при необходимости работы в нескольких домах синхронизируют.

В декабре на реконструкцию закрылся Центральный парк Лобни. В нем появятся зона для мероприятий, новая танцевальная площадка с амфитеатром, скейт-парк, смотровая площадка и детская зона.