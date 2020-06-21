Около 24 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавируса

За последние сутки еще 1202 пациента завершили лечение от коронавируса. Все они получили отрицательные результаты исследования на коронавирусную инфекцию. После чего медики выписали их больницы.

Всего за время пандемии в Подмосковье от коронавируса вылечились 23798 заболевших.

Сейчас это максимальное число выписанных за сутки пациентов после лечения от коронавируса. Предыдущий рекорд был установлен накануне — 1148 человек.

Московская область находится на втором месте после столицы по числу человек в России, у которых выявлена новая инфекция. По данным на 20 июня, всего зафиксировано 53 320 случаев коронавируса, из них 22 596 человек выздоровели, 778 умерли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, смягчающее в регионе ряд действующих из-за коронавируса ограничений. С 25 июня возобновят работу музеи, выставочные залы, зоопарки и этнопарки. С 1 июля разрешается открытие спортивных объектов. А с 15 июля ребят можно записывать в детские лагеря.