Около 2000 школьников трудоустроят на лето в Омске

В Омске на время летних каникул трудоустроят 1940 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут работать на благоустройство города, передает портал Infox.ru.

По данным издания, школьников задействуют в санитарной очистке улиц и привлекут к ремонту книг в библиотеке. Из городского бюджета выделено 15 миллионов рублей на трудоустройство учеников.

«Открыты и пришкольные участки, и загородные лагеря. Поэтому я призываю всех дать возможность нашим детям после тяжелейшего ковидного года отдохнуть и забыть о всех проблемах», — цитирует зампреда Омского горсовета Юрий Тетянников «Парламентская газета».