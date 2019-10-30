Около 2000 человек встали в очередь за бесплатной колонкой от «Яндекса»

Компания «Яндекс» 30 октября раздает новую беспроводную колонку со встроенным голосовом помощником Алисой. Новый гаджет можно получить бесплатно в обмен на старую радиотехнику. Люди с радиолами и кассетными магнитофонами начали занимать очередь к музею «Яндекса» на улице Фрунзе в Москве еще ночью.

Как сообщил корреспондент «360», у входа в здание собрались около двух тысяч человек. На улице тем временем около ноля градусов.

«Сейчас в очереди стоит много людей, у которых старые радиолы, патифоны, колонки. И они могут их совершенно бесплатно сегодня обменять на новое устройство», — рассказал представитель «Яндекса» Матвей Киреев.

Собеседник добавил, что всю технику, которую принесли люди на обмен, выбрасывать просто так на помойку не будут — музыкальные устройства из прошлого века экологично утилизируют.

Новый гаджет — «Яндекс.Станция Мини» умеет находить музыку в Сети исходя из предпочтений владельца, прибавлять громкость «наблюдая» за движением руки, управлять умным домом, а также развлекать заскучавших без внимания взрослых детей.