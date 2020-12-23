До 2024 года в России будут ликвидированы более 190 свалок в границах городов и 88 объектов накопленного вреда. Об этом в рамках заседания Госсовета заявила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

«В 2020 году уже ликвидировано 46 объектов накопленного экологического вреда, включая несанкционированные свалки в границах городов в 19 регионах», — заявила вице-премьер.

После закрытия в 2017 году градообразующего предприятия «Усольехимпром» город Усолье-Сибирское превратилось в зону экологического бедствия. На данный момент успешно проведены работы по устранению вреда окружающей среде в этом населенном пункте Иркутской области.

Завершены основные мероприятия в рамках рекультивации крупнейшей свалки в Челябинске. Эта территория размещения отходов эксплуатировалась с 1949 года и за это время разрослась на 74 гектара.