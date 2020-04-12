Около 200 россиян вылетели вывозным рейсом из Японии

На борту — 179 человек, большинство пассажиров — из Москвы и Подмосковья. Еще около 400 соотечественников пока ждут своей очереди и готовы улететь при первой возможности.

Сотрудники посольства помогали российским гражданам с оформлением на рейс, размещением и продуктами, говорится в сообщении. В посте опубликовали фото туристов перед посадкой в самолет.

Ожидается, что самолет приземлится в аэропорту Шереметьево около 17:00 по московскому времени. Всех прилетевших из Японии ждет двухнедельный обязательный карантин.

Ранее на сайте стопкоронавирус.рф появился график возобновленных рейсов по вывозу россиян из-за границы.