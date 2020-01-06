Около 200 человек пришли на прощание с онкологом Павленко

«Сейчас церемония прощания подходит к концу. Проститься с Андреем Николаевичем Павленко пришли около 200 человек», — приводит агентство слова собеседника.

Павленко диагностировали рак желудка в марте 2018 года. После новости о смертельной болезни он продолжил оперировать и консультировать людей. Также врач решил публично рассказывать о своей борьбе с недугом и давал советы, как ему противостоять.

Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. О его смерти сообщила жена в воскресенье, 5 января. Врача похоронят на на Киновеевском кладбище Петербурга. Соболезнования близким покойного выразили министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.