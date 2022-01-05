Около 200 человек были задержаны в ходе митингов в Казахстане

Полиция Казахстана задержала около 200 человек в ходе протестных акций, прошедших накануне в западной части страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения.

Согласно сводке МВД, отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов.

Кроме того, совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью.

В результате митингов нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.

Напомним, причиной протестов стало повышение цен на сжиженный газ. В ряде городов население вышло на митинги. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел государственное регулирование цен на автомобильное топливо и принял отставку правительства.