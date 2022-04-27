Около 200 брендов захотели вернуть в Россию «с черного хода»

Составлен список брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. Этот перечень уже утвердил Минпромторг. Сейчас в нем порядка 200 компаний, но, вероятно, он будет расширяться.

Расширение списка брендов произойдет за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования, считает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Свое мнение он высказал в беседе с агентством «Прайм».

В перечне могут появиться и некоторых автоконцерны, если они не примут решение вернуться в Россию. По словам Уткина, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально продаваться.

Товары будут поставляться на условиях параллельного импорта: не через аккредитованного дилера, а по «серым» каналам. Это, по словам юриста, поможет устранить дефицит в магазинах, а также предотвратить рост цен.

Товары таких иностранных брендов, как Always, Zewa, Libress и других заменят российские производители. Для этого они могут в 1,5 раза увеличить выпуск средств гигиены.