Около 200 брендов захотели вернуть в Россию «с черного хода»
Юрист Уткин: список для параллельного импорта могут расширить за счет ряда компаний
Составлен список брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. Этот перечень уже утвердил Минпромторг. Сейчас в нем порядка 200 компаний, но, вероятно, он будет расширяться.
Расширение списка брендов произойдет за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования, считает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Свое мнение он высказал в беседе с агентством «Прайм».
В перечне могут появиться и некоторых автоконцерны, если они не примут решение вернуться в Россию. По словам Уткина, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально продаваться.
Товары будут поставляться на условиях параллельного импорта: не через аккредитованного дилера, а по «серым» каналам. Это, по словам юриста, поможет устранить дефицит в магазинах, а также предотвратить рост цен.
Товары таких иностранных брендов, как Always, Zewa, Libress и других заменят российские производители. Для этого они могут в 1,5 раза увеличить выпуск средств гигиены.