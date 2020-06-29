Около 20 тысяч желающих вернуться в РФ россиян остаются за границей

По словам министра, оставшихся за рубежом россиян пока не получилось вывезти, поскольку они находятся в малодоступных для российской авиации местах.

Он пояснил, что это может быть в Латинской Америке, на Филиппинах и Океании. Лавров заметил, что там «экзотические места зачастую сопряжены с удалением от цивилизации».

Дипломат добавил, для вывоза граждан РФ, оставшихся за границей, нужно создавать вывозные хабы, а в России — ввозные хабы.