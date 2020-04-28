Около 20 тысяч москвичей остались дома с симптомами ОРВИ. За ними следят медики

Медики следят за состоянием 20 тысяч человек с симптомами ОРВИ в российской столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К этим людям врач приезжает на дом. Если состояние заболевшего легкое, то ему назначают амбулаторное лечение, а также в обязательном порядке берут тест на коронавирус.

«С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение. Определить, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или госпитализироваться, принимает врач», — заявила Ракова. Ее процитировала пресс-служба мэрии Москвы.

Все пациенты должны пройти КТ легких. После этого рентгенолог из поликлиники и специалист из референс-центра дают свои заключения. Если у человека диагностировали пневмонию первой или второй стадии, то он остается лечиться дома под наблюдением медиков. Если у больного более серьезные стадии (третья или четвертая), то его госпитализируют.

Пресс-служба мэрии Москвы уточнила, что в городе теперь тестируют не только людей с симптомами ОРВИ, но и пациентов неинфекционных больниц. Особое внимание уделяется людям, которые по долгу службы должны контактировать с большим числом людей. В частности, это сотрудники полиции и служб ЖКХ, социальные и медицинские работники. Об этом написал «Интерфакс». В мэрии также добавили, что более 25 тысяч человек в сутки сдают тест на коронавирус в Москве.

По состоянию на 27 апреля в российской столице COVID-19 подтвердился у 45 351 человек. При этом 3524 вылечились, 479 умерли. Только за последние сутки 44 пациента скончались от вируса в Москве.