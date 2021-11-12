Около 20 переулков Арбата благоустроят в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году благоустроят переулки Арбата. Об этом написало Утро.ру со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«В ходе бережного и аккуратного благоустройства мы планируем добавить арбатским переулкам больше зелени, тишины и комфорта», — заявил мэр, заверив, что все исторические детали планируется сохранить.

Работы проведут в 18 переулках, среди них — Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Пречистенский и другие.