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    12 ноября 2021, 13:42

    Около 20 переулков Арбата благоустроят в 2022 году

    Мэр Москвы Собянин: в 2022 году благоустроят 18 переулков Арбата

    Полина Гребенщикова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году благоустроят переулки Арбата. Об этом написало Утро.ру со ссылкой на сайт мэра Москвы.

    «В ходе бережного и аккуратного благоустройства мы планируем добавить арбатским переулкам больше зелени, тишины и комфорта», — заявил мэр, заверив, что все исторические детали планируется сохранить.

    Работы проведут в 18 переулках, среди них — Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Пречистенский и другие.