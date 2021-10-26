Около 20 многоквартирных домов отремонтировали в столице Ямала

Мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил, что в этом году в городе отремонтировали 17 многоквартирных домов. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Ремонтные работы провели в девяти деревянных и семи капитальных зданиях. В ближайшие дни завершится ремонт еще одного дома на улице Зои Космодемьянской. В следующем году в ямальской столице отремонтируют 11 домов в рамках региональной программы. По адресной программе работы пройдут еще в шести многоквартирных домах.