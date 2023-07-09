Общество 09 июля 2023, 07:30 Около 20 лесных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки Власти Якутии сообщили о ликвидации 19 лесных пожаров за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спасатели за сутки потушили в Якутии 19 лесных пожаров. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«В Якутии за сутки ликвидировали 19 лесных пожаров», — уточнили в сообщении.

Реклама

В правительстве отметили, что за отчетный период обнаружили 21 лесной пожар на площади более 3,6 тысячи гектаров.

В сообщении указали, что всего на утро 9 июля в республике действуют 174 лесных пожара. Их площадь превышает 289 тысяч гектаров. Кроме того, зафиксировали один ландшафтный (природный) пожар. Там огонь распространился на 256 гектаров.

Возгорания ликвидируют в 10 районах: в Алданском, Верхнеколымском, Жиганском, Нерюнгринском и других.

В тушении лесных пожаров задействовали 922 человека, 28 единиц техники и авиацию.

В начале июля режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров. Указ об этом подписал глава региона Айсен Николаев.