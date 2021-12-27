Около 20 детей пострадали после катания на ватрушках в Петербурге с начала снегопадов

В Санкт-Петербурге с начала снегопадов во время катания на санках и ватрушках пострадали около 20 детей. В пресс-службе больницы святой Марии Магдалины отметили, что большинство травмированных получили ушибы из-за наезда на препятствия или из-за столкновения друг с другом, написали «Невские новости».

В больнице отметили, что в основном страдают те дети, которые катаются на ватрушках.

«Поступают маленькие пациенты, пострадавшие от катания на ватрушках, ледянках, санках. Но, в основном, все-таки на ватрушках. Ватрушка — не самый безопасный предмет для катания в отличие от санок, или каких-то других управляемых средств. Много травм из-за того, что дети врезаются друг в друга. Травмы разные: ушибы разной тяжести, переломы, черепно-мозговые травмы. С начала снегопада человек 20 было», — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что травмированные дети продолжают поступать ежедневно.