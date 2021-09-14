Около 20 человек забрались на звезду на главном здании МГУ в День города

Порядка 20 человек залезли на звезду главного здании МГУ в День города — 11 сентября. Экстремалы поднялись на высоту примерно 240 метров. Об этом РИА «Новости» рассказал один из молодых людей.

«Нас было около 20 человек. Попасть туда было достаточно трудно, поскольку отделение полиции находится прямо в главном здании МГУ. Переходы в выходные закрыты», — заявил руфер.

Он добавил, что компания по лестнице поднялась на последний этаж, там двери уже были открыты. Собеседник агентства уточнил, что экстремалы дождались момента, когда охранник разгадает судоку и ляжет спать. После этого они спокойно прошли в здание.

Однако уже внизу руферов поджидали охрана и полиция. Их доставили в отдел МВД, где они написали объяснительные. После этого всех отпустили по домам.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Звезда расположена на шпиле главного здания МГУ — на высоте порядка 240 метров.