Около 20 человек пожаловались на отравление в казанском кафе. Они намерены обратиться в полицию

В Татарстане около 20 человек попали в больницу с отравлением после посещения кондитерской Eclair. Одна из пострадавших Анастасия рассказала «360», что сильно посадила из-за этого свое здоровье. Девушка намерена подать заявление в полицию, чтобы больше такого не происходило.

С симптомами сильного отравления в клиническую инфекционную больницу обратились два десятка жителей Казани. Как выяснилось, все они со 2 по 4 сентября ели в известной в городе кондитерской Eclair. Москвичка Анастасия приехала в Казань на отдых. По советам многих посетителей она тоже направилась в это кафе. Девушка отметила, что отзывы в интернете у него были хорошие, еда выглядела презентабельно.

«Чувствую себя стабильно плохо. Все что-то заказывали с яйцами. У меня яйцо пашот было. Позавтракала в 09:30, в 17:30 стало плохо. К вечеру скрутил живот, появился озноб. Скорая померила температуру — 39 градусов. Потом рвало три-четыре раза. Ходить не могу, с большим трудом это делаю», — рассказала пострадавшая.

В палате с девушкой лежат и другие отравившиеся. Она отметила, что подумывает над тем, чтобы подать заявление в полицию. Но пока она слишком плохо себя чувствует.

Анастасия подчеркнула, что отравление нанесло очень тяжелый урон здоровью психологическому и физическому. Она не смогла вовремя вернуться домой и ее билет «сгорел». Также дополнительные траты пошли на гостиницу, которую сняли родители, чтобы помочь дочке.

РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор по Татарстану сообщило, что с жалобами на симптомы кишечной инфекции в больницу обратились около 20 человек. У восьми из них подтвердили сальмонеллез, 12 пострадавших решили госпитализировать. У остальных еще проверяют анализы.