Около 2% россиян смогли полностью отказаться от наличных

Наличные деньги пока остаются самым популярным способом оплаты покупок и услуг в России. Полностью отказаться от банкнот и монет смогли лишь 2% соотечественников.

Как сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab, расплачиваться наличными деньгами предпочитают 89% жителей России. Оплата картами еще не вошла в привычку. Кроме того, люди не научились доверять безналичным переводам, так как опасаются мошенников.

На втором месте среди популярных способов расчета оказались дебетовые карты, среди которых зарплатные и пенсионные. Ими пользуются 58% россиян, которые приняли участие в опросе. 15% респондентов не прочь залезть в долг и расплачиваются кредитками. 13% россиян закоммутировали свои карты со смартфонами, 13% населения переводят деньги по номеру телефона, а 6% предпочитают оплачивать свои покупки деньгами из электронного кошелька.

«В России по итогам 2018 года доля безналичных платежей составила 56%, сообщал ЦБ, а к концу 2019 года, по его прогнозу, она увеличится до 64–65%. Надо понимать, что в 89% респондентов, использующих наличные, входят те, кто пользуется и картами, и наличными», — приводит РБК слова главы правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой.

Согласно данным опроса, наличные с собой чаще всего носят люди старше 40 лет. Опрос Левада-центр провел в конце октября 2019 года В исследовании приняли участие 1616 совершеннолетних жителей 137 городов и сельских поселений в 50 регионах.