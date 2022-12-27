Общество 27 декабря 2022, 16:06 Около 190 тысяч иностранцев отдохнули в России в 2022 году Директор АТОР Ломидзе: чаще всех в Россию в 2022 году приезжали туристы из Германии РИА «Новости»

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Россию в 2022 году посетило около 190 тысяч иностранных туристов. И это без учета гостей из стран СНГ. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщили ТАСС.

«Количество выехавших по основным туристическим направлениям — страны СНГ мы пока не включаем туда — 9,5 миллиона человек. В прошлом году это было 7,5 миллиона человек. Динамика больше 20%», — подчеркнула Ломидзе.

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Россию чаще всех посещали граждане Германии, Ирана и Турции. Что касается самих россиян, то наиболее популярными туристическими маршрутами для них стала Турция. Там отдохнули 5,3 миллиона российских туристов.

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Вторым по популярности местом отдыха стала Абхазия. Ее посетили 1,1 миллиона граждан России. Один миллион человек отдохнули в ОАЭ, в Египет слетали около 900 тысяч туристов. Замыкает топ любимых мест россиян Таиланд. Эту азиатскую страну постели 410 тысяч раз.

По словам Ломидзе, чтобы простимулировать в дальнейшем въездной турпоток в Россию, необходимо внедрить электронные визы.