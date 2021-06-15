Около 180 тысяч заключенных захотели привлечь к работе на стройках в России

Привлечь к работе на стройках могут 180 тысяч российских заключенных. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, вся работа на стройках должна быть исключительно добровольной.

«По заключенным мы тоже как вариант смотрим. Но я хочу пояснить сразу некоторые нюансы. Первое — заключенный должен добровольно принять решение, готов он или не готов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Хуснуллин отметил, что можно привлекать только тех, кто имеет возможность принудительно работать, уточнило Ura.ru. Не все статьи Уголовного кодекса подходят для этого.

Вице-премьер добавил, что в стране находятся 180 тысяч заключенных, которые потенциально могли бы участвовать в таких видах работ. Даже если из них будут задействованы только 20–30% — уже будет хороший результат.

До этого директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. Хуснуллин тогда отметил, что прорабатывается вопрос о привлечении заключенных к работе на стройках.