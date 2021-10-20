Около 18 тысяч россиян погибли в результате преступлений за восемь месяцев

С января по сентябрь этого года в России в результате преступлений погибли порядка 18 тысяч человек. Об этом сообщили в МВД РФ.

«В результате преступных посягательств погибли 17,7 тысячи человек, здоровью 24,7 тысячи человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,5% погибших — 6,7 тысячи человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на города и поселки городского типа приходится 68% человек, здоровью которых был причинен тяжкий вред.

С начала года в России зарегистрировали 1,5 миллиона преступлений — это на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в 34 регионах полицейские отметили рост регистрируемых преступлений, а снижение — в 51 российском регионе.

В Госавтоинспекции за полгода зарегистрировали более 660 ДТП с участием машин с иностранными номерами. В результате погибли 178 человек и пострадали 894. За этот же период владельцам таких машин были вынесены 166 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых исполнены 82 тысячи.