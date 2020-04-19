Около 18 тонн средств защиты доставили в Екатеринбург из Китая

Самолет с третьей партией гуманитарной помощи прилетел в Екатеринбург из Китая. Регион получил порядка 18 тонн средств защиты для врачей, которые разделят между Свердловской и Челябинской областями.

«Чартерный рейс с гуманитарной помощью Русской медной компании (АО „РМК“) и Фонда святой Екатерины приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 апреля», — сказано в сообщении фонда.

На борту было более 2,1 миллиона медицинских масок, 20 тысяч лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров и четыре тысячи перчаток. Еще из КНР передали 10 тысяч защитных комбинезонов. Общий вес всего груза составил почти 18 тонн.

«Это третий из четырех рейсов, которые доставят на Урал медицинский инвентарь для борьбы с коронавирусом и предотвращения распространения инфекции», — рассказали в Фонде святой Екатерины.

Предыдущая поставка состоялась 15 апреля. Тогда в Екатеринбург привезли 4,1 миллиона индивидуальных медицинских масок, 10 тысяч защитных костюмов и 100 тысяч масок повышенной защиты. Весь груз предназначен для больниц, общественных и волонтерских организаций Свердловской и Челябинской областей.

По последним данным, в России насчитывается 42 853 человека с подтвержденным коронавирусом. Вылечились от болезни 6060 человек. скончались - 361.