Общество 04 апреля 2023, 18:45 Около 1,8 миллиарда рублей выделят на расселение аварийных домов в Нижнем Новгороде

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В этом году на программу расселения аварийного жилья в Нижнем Новгороде направят около 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент строительства и капремонта.

В общей сложности в 2023 году планируется расселить 108 домов, в которых находится более 1100 квартир. Работы в рамках программы будут проводиться за счет регионального и городского бюджетов.

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Отмечается, что за один квадратный метр жильцам смогут возместить от 72 тысяч до 130 тысяч рублей.