Около 1,7 млрд рублей выделят на строительство спортивных объектов в Воронежской области

В Воронежской области около 1,7 миллиарда рублей направят на строительство спортивных объектов в рамках адресной инвестиционной программы-2021. Об этом сообщил портал Infox.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов напомнил, что изначально на строительство спортивных сооружений планировалось выделить более 500 миллионов рублей.

«После корректировки бюджета туда были включены объекты на сумму еще почти 1,2 миллиарда рублей, причем это финансирование исключительно из областной казны. В новой редакции заложены средства как на дальнейшее строительство и реконструкцию ряда объектов, уже включенных в программу, так и на появление совершенно новых», — добавил спикер.