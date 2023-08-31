Общество 31 августа 2023, 11:04 Около 150 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы Общее число задержанных или отмененных рейсов в аэропортах Москвы выросло до 150 Unsplash

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Сегодня утром в столичных аэропортах задержали или отменили около 150 рейсов. Это связано со сбитым беспилотником под Воскресенском, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на расписание сервиса «Яндекс».

Например, в аэропорту Внуково задержали 49 рейсов и три отменили, в аэропорту Домодедово задержали 76 рейса и еще 11 отменено, в Шереметьеве задержали пять рейсов.

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Информация об ограничениях воздушного пространства поступила утром. Эта мера была необходима для безопасности граждан. Позднее аэропорты сообщили, что восстановили работу в штатном режиме.

По данным Росавиации, на запасные аэропорты ушло 45 самолетов.

В ночь на 31 августа системы ПВО уничтожили БПЛА, который летел на Москву, в Воскресенском городском округе Подмосковья.