Общество 14 марта 2024, 11:45 Около 150 млн рублей направят на проведение противопаводковых мероприятий в Ставропольском крае

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В этом году в Ставропольском крае планируют провести 12 противопаводковых мероприятий. На эти цели направят около 150 миллионов рублей, сообщило ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Как написал RT, все работы будет курировать региональное Министерство природы и охраны окружающей среды.

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Власти запланировали проведение ремонта гидротехнических сооружений в Шпаковском и Буденновском округах, расчистку русел рек в Петровском и Арзгирском округах, реконструкцию некоторых объектов.