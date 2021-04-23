Около 150 мертвых коров обнаружили в деревне Тульской области

В Тульской области, в районе деревни Кальна, местные жители обнаружили порядка 150 мертвых коров, лежащих в поле. Местная прокуратура организовала проверку.

«На место происшествия выехал Тульский природоохранный прокурор Нархан Ахмедов. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Администрация группы правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте» под одной из записей о коровах сообщила, что ветеринары проверили скот на наличие сибирской язвы.

Источник фото: интернет-издание Мyslo

«Специалисты государственной ветеринарной службы Тульской области выехали на место и отобрали пробы материала, при исследовании которых получен отрицательный результат на сибирскую язву», — сообщили представители.

Также сотрудники провели заседание специальной противоэпизоотической комиссии Чернского района по вопросам утилизации трупов животных и проведения ветеринарно-санитарных работ. Кроме того, комитет направил информацию в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям для выявления виновных. Пока причина смерти коров неизвестна.