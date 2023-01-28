Общество 28 января 2023, 16:19 Около 150 крупных утечек данных россиян произошло в 2022 году Роскомнадзор сообщил о 150 крупных утечках данных россиян в 2022 году freepik

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В 2022 году произошло порядка 150 крупных утечек персональных данных пользователей сети. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве рассказали, что в прошлом году сотрудники провели 78 внеплановых проверок, где в 87% случаев подтвердили незаконное распространение данных россиян.

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В результате суды рассмотрели материалы и вынесли по 36 протоколам решение о штрафах на общую сумму около одного миллиона рублей, еще 30 дел находятся в стадии рассмотрения.

Всего в прошлом году в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный Роскомнадзором, обратились около 1,7 тысячи россиян. Из них 52% заявителей пожаловались на обработку своих личных данных без их ведома. Шестнадцать процентов россиян стали жертвами мошенников в результате утечки персональной информации.

Юристы центра не только помогали составлять досудебные претензии, требования к операторам прекратить незаконную обработку персональных данных россиян, но и представляли интересы граждан в судах.

Ранее в Telegram-каналах прошла информация об утечке данных клиентов «Газпромбанк инвестиции». Однако в компании опровергли эту информацию. Там заявили, что клиентские базы данных полностью изолированы от внешней сети.