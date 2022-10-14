Около 15 тысяч школьников вступили в «Юнармию» в Приамурье | 360°

Общество 14 октября 2022, 15:57 Поделиться Telegram

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Viber Около 15 тысяч школьников вступили в «Юнармию» в Приамурье

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Число вступивших в «Юнармию» Приамурья школьников превысило 15 тысяч. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Количество отделений организации в регионе составило 29, а количество отрядов — 465. Глава Амурской области Василий Орлов заявил о необходимости «повышения качества патриотического воспитания».

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«Министерству образования необходимо рассмотреть вопрос финансовой поддержки для выездов на соревнования и игры всероссийского уровня», — уточнил он.

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