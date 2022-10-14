Около 15 тысяч школьников вступили в «Юнармию» в Приамурье | 360°

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Общество
15 октября 2022, 15:07
Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой
Власть
15 октября 2022, 15:01
Лукашенко заявил о несамостоятельности Зеленского
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Спецоперация
15 октября 2022, 14:57
Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье
Подмосковье
15 октября 2022, 14:56
Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья
Спецоперация
15 октября 2022, 14:43
Жителей Киевской области предупредили о вероятном отключении электричества
Подмосковье
15 октября 2022, 14:43
Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья
Мир
15 октября 2022, 14:41
Украинский беженец пожаловался на отсутствие работы в Канаде
Мир
15 октября 2022, 14:33
Маску предрекли судьбу Трампа после высказываний об Украине
Спецоперация
15 октября 2022, 14:25
Российские военные сорвали попытку десантной операции ВСУ в районе ЗАЭС