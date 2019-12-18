Около 15 тысяч семей получат ключи от квартир по программе реновации в Москве

«На старте программы нашей основной задачей было создать максимальное количество площадок для первой волны переселения. Учитывая, что в декабре этого года прошло большое количество публичных слушаний, стало очевидно, что появляются новые возможности для переселения», — рассказал Хуснуллин.

По данным ИА Nation News, программу реновации должны завершить в течение трех-четырех лет. К 2023 году она полностью наберет обороты и переселение жителей будет идти только по нарастающей — 18, 20, 21, 25 тысяч человек будут получать смотровые ордера на квартиры.