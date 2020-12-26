Около 15 тысяч км дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

Последствия снегопада в Московской области продолжают ликвидировать дорожные службы. За последнюю ночь было очищено чуть меньше 15 тысяч километров дорог.

В Подмосковье выпал слой снега до 10 сантиметров. В первую очередь очищались дороги с активным движением, маршруты общественного транспорта.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик рассказал, что за последние сутки было очищено более 35 тысяч километров дорог. В ночь с 25 на 26 декабря — 14,7 тысячи километров.

«Были задействованы 1,2 тысячи дорожных рабочих и около 1,4 тысяч единиц специализированной техники», — подчеркнул он.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце декабря Россию ожидают аномальные морозы. В первую очередь это коснется Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей. Температура в некоторых регионах будет достигать 50 градусов ниже нуля. В целом температура воздуха ожидается примерно на 20 градус ниже нормы. По данным агентства Ura.ru, это будет рекорд за последние несколько лет.