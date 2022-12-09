Общество 09 декабря 2022, 11:24 Около 15% российских водителей перешли на электронные версии документов с осени 2022 года

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Аналитики «Ренессанс страхования» во время опроса выяснили, что лишь 15% водителей в России перешли на электронные версии документов с начала ноября. Об этом написал RT.

Около 35% опрошенных признались, что никогда не слышали о такой возможности, а 24% захотели сделать это в ближайшее время.

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Респонденты считают, что самым важным документом, которому необходима электронная версия, — это полис ОСАГО. Так ответило 36% россиян. Причем о существовании е-ОСАГО не знает каждый второй респондент (41%).

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