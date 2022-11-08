Около 1,5 млрд рублей выделили на строительство экотехнопарка в Нижегородской области | 360°

08 ноября 2022, 18:47
Около 1,5 млрд рублей выделили на строительство экотехнопарка в Нижегородской области
В Нижегородской области появится промышленный экотехнопарк. На его строительство из федерального бюджета выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил сайт niann.ru.
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«Политика Сегодня» напомнила, что пилотные проекты по созданию экотехнопарков реализуют в восьми федеральных округах страны. Накануне соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Строительство
Михаил Мишустин
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