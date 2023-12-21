Общество 21 декабря 2023, 08:49 Около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве Синоптик Тишковец: в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков Freepik

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В Москве за ночь выпало около 15% нормы осадков. При этом месячная норма в декабре составляет приблизительно 51 миллиметр. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве выпало семь-восемь миллиметров осадков или 15% от месячной нормы», — написал он.

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Он также проиллюстрировал свое сообщение изображением, на котором видно распределение снега по России.

Фото: Telegram-канал «Часовой погоды | Ставка | Евгений Тишковец» / Соцсети

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве уменьшилась еще на семь сантиметров. Однако это по-прежнему выше климатической нормы этого дня. Кроме того, в столице продолжает действовать «желтый» уровень опасности из‑за гололедицы, а уже на этих выходных вернутся морозы до -7 градусов.