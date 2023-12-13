Общество 13 декабря 2023, 11:48 Около 140 тысяч человек уже посетили катки в Москве Собянин: около 140 тысяч человек посетили катки в московских парках с 24 ноября Сайт мэра и правительства Москвы

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С 24 ноября катки в парках Москвы привлекли около 140 тысяч посетителей. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Только в первые выходные после открытия горожане успели прокатиться на коньках почти 30 тысяч раз», — уточнил он.

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По его словам, в этом сезоне для любителей зимних развлечений открыли семь ледовых арен с бесплатным посещением. Они расположены в парковых зонах: «Дубки», «Ангарские пруды», «Митино», «Фили», парк 50-летия Октября, усадьба «Воронцово», Гончаровский парк.

Также в столице будут работать 15 платных катков. Среди них — ледовые площадки в Парке Горького, «Сокольниках», саду «Эрмитаж» и другие.

За катками будут осуществлять тщательный уход: шлифовать и заливать лед.

В Подмосковье организовали подъездные дороги к 18 местам зимнего отдыха — паркам и каткам. Работы провели в 14 городских округах.