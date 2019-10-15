Около 140 камер видеонаблюдения установили на подъездах домов в Можайском городском округе

В Можайском городском округе продолжается установка камер видеонаблюдения на подъездах многоквартирных домов. Все устройства интегрируются в централизованную систему «Безопасный регион», созданную в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

С 2017 года к системе «Безопасный регион» были подключены школы, детские сады, дома культуры, объекты спорта и массового пребывания людей, школы искусств, библиотеки и крупные коммерческие объекты, расположенные на территории Можайска, в том числе парки, скверы, пешеходные зоны и перекрестки — всего 146 камер.

В 2018 году были подключены и введены в эксплуатацию 25 рубежей контроля на основных направлениях въезда и выезда из округа.

«Одним из приоритетных направлений в нашей работе является обеспечение безопасности жителей округа. Специалисты разных служб ведут мониторинг данных, поступающих с камер наблюдения. Отличительной особенностью современной системы является распознавание лиц, что позволяет снизить уровень преступности и повысить раскрываемость преступлений», — отметил глава округа Дмитрий Абаренов.

На сегодняшний день на территории Можайского городского округа к системе «Безопасный регион» подключено 478 камер, 307 из которых установлены на подъездах многоквартирных домов.

«С появлением камер в нашем округе стало намного безопаснее. Люди знают и понимают, что даже мелкое хулиганство не окажется безнаказанным», — рассказал местный житель Артур Стыков.

Всего в Можайском городском округе до конца года планируется подключить к системе «Безопасный регион» 493 устройства видеонаблюдения на подъездах многоквартирных домов. Также запланирована установка камер на крупных торговых объектах, расположенных на территории округа с учетом дополнительных требований к системам видеонаблюдения на коммерческих объектах.