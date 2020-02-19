Около 14 тысяч брачных договоров подписали в Москве за 2019 год

По информации ИА Nation News, нотариусы утверждают, что чаще всего брачные соглашения подписывают в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Республике Татарстан и в Краснодарском крае.

Специалисты пояснили, что обычно договор создают в случае неравного финансового положения партнеров. Заключают его те, кто уже зарегистрировал официальный брак или готовится к бракоразводному процессу. Соглашение помогает сократить риски от раздела имущества.

По словам пресс-службы, брачный договор в России необходимо заверить у нотариуса. Он объяснит участникам суть соглашения и проследит за справедливостью условий.