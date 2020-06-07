Около 136 тысяч россиян получили маткапитал без обращения в ПФР

Гражданам нужно зарегистрировать факт рождения ребенка в органах ЗАГС. Позже они получают уведомление о предоставлении материнского капитала в своем личном кабинете на портале госуслуг. Таким правом уже воспользовались 136 тысяч соотечественников.

В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок появился на свет в 2020-м, размер выплаты составит 466 617 рублей. А при рождении второго младенца семья получит еще 150 тысяч рублей. В случае если второй ребенок у пары родился в нынешнем году, размер материнского капитала составит 616 617 рублей.

Помимо этого, 616 617 рублей получат семьи с двумя или более детьми, появившимися на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала. Важное условие — в 2020 году у родителей должен родиться еще один ребенок.

Сертификаты на материнский капитал оформляются без заявлений с 15 апреля. После этой процедуры Пенсионный фонд направляет матери уведомление о готовности этого документа в личном кабинете на «Госуслугах». Информация придет также и на контактный номер, указанный на портале.

Ранее россиянам сообщили, что они смогут оплатить ипотеку материнским капиталом через любую не подконтрольную Банку России организацию. Однако если родители будут неправильно использовать маткапитал, их будут штрафовать. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать возможность вернуть деньги и наказать ПФР и граждан.