Около 130 тысяч рублей взятки взыскали с бывшего полицейского в Уфе

По данным издания, в 2014 году экс-полицейский получил около 130 тысяч рублей от владельца кафе за непривлечение его к ответственности за громкую музыку в неположенное время. В судебном порядке с бывшего правоохранителя взыскали всю сумму. Деньги обращены в доход государства.