Около 130 тысяч рублей взятки взыскали с бывшего полицейского в Уфе
В столице Башкирии с бывшего сотрудника полиции взыскали около 130 тысяч рублей, которые он получил в качестве взятки. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканскую прокуратуру.
По данным издания, в 2014 году экс-полицейский получил около 130 тысяч рублей от владельца кафе за непривлечение его к ответственности за громкую музыку в неположенное время. В судебном порядке с бывшего правоохранителя взыскали всю сумму. Деньги обращены в доход государства.