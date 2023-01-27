Общество 27 января 2023, 20:36 Около 13 миллионов рублей и неизвестные капсулы нашли в машине сына экс-чиновника Чечни Baza: в машине сына экс-чиновника Чечни нашли 13 миллионов рублей и неизвестные вещества Pxhere

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Правоохранители обнаружили в автомобиле сына бывшего чеченского чиновника порядка 13 миллионов рублей и капсулы с неизвестным веществом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как отметили в посте, 26 января полиция остановила машину 23-летнего молодого человека на Дмитровском шоссе в столице. Сын бывшего чиновника из Чечни занервничал, когда правоохранители спросили у него о наличии запрещенных веществ. Полицейские решили проверить его автомобиль. Внутри инспекторы нашли сверток с блистерами и капсулами, а также 13 миллионов рублей наличкой. На пассажирском сиденье расположился серебряный призер чемпионата России по ММА. У спортсмена при себе было удостоверение лейтенанта юстиции.

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По данным Telegram-канала, сын экс-чиновника имеет судимость за кражу. Его отец до 2015 года возглавлял один из районов Чечни. Предположительно, он назначал на посты своих родственников. Отец 23-летнего молодого человека связывал со своим именем все положительные изменения в муниципалитете, чем привел в ярость главу Чечни Рамзана Кадырова. После чего, согласно информации Baza, чиновника лишили должности.