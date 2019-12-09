Около 125 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России

По словам Колокольцева, с апреля 2019 года 125 тысяч жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР получили гражданство России. Всего же в пункты приема документов поступило более 160 тысяч заявлений.

«За десять месяцев текущего года в Россию прибыло и поставлено на учет почти 92,5 тысячи человек (в рамках госпрограммы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом — прим. ред.). Положительная динамика сохраняется в Приволжском, Уральском и, что особенно важно, Дальневосточном федеральных округах», — отмечается в сообщении МВД.