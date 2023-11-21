21 ноября 2023, 16:16
Около 12 сантиметров снега выпало в Нижнем Новгороде за минувшие сутки
В Нижнем Новгороде за ночь выпало около 12 сантиметров снега. Для расчистки дорог и тротуаров задействовали порядка 670 единиц спецтехники, сообщила «Нижегородская правда».
По словам главы города Юрия Шалабаева, благодаря слаженным действиям коммунальных служб удалось сохранить пропускную способность дорог в часы пик. Участие в работах по расчистке приняли почти четыре тысячи человек.
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По прогнозам синоптиков, снег в Нижнем Новгороде будет идти всю неделю.
Снегопад
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