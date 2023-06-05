Общество 05 июня 2023, 20:25 Около 100 жителей Новой Таволжанки остались в селе под обстрелами ВСУ Губернатор Гладков: власти не могут попасть в Новую Таволжанку из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в обстреливаемой ВСУ Новой Таволжанке Шебекинского района остались порядка 100 человек. Во время прямого эфира «ВКонтакте» глава региона отметил, что в село пока нет возможности зайти для того, чтобы вывезти людей.

«Сегодня мы пока туда войти не можем, [в селе] оставались около 100 человек — по докладу главы округа. Обстрелы последних дней не позволяют уточнить информацию», — сообщил Гладков.

Реклама

Отвечая на вопрос об эвакуации жителей, губернатор добавил, что власти смогут убедить людей покинуть населенный пункт, как только ситуация изменится.

Утром в понедельник, 5 июня, ВСУ выпустили по Новой Таволжанке более 70 снарядов из РСЗО «Град». По информации главы Шебекинского городского округа Владимира Жданова, обстреляли и сам город. По Шебекино украинские войска ударили 15 снарядами из ствольной артиллерии.