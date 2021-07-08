Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за аварии

В Орле произошла авария на магистральном водопроводе. Около 100 тысяч жителей города остались без воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Instagram.

«Произошел прорыв трубы в районе поворота на 909-й квартал. В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района. В зону отключения попало 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тысяч человек, из них 17 тысяч детей», — написал руководитель региона.

Он отметил, что аварийные службы работали всю ночь, и пообещал, что вопрос с подачей воды решат в течение дня. По словам Клычкова, 8 июля не будут работать детские сады, которые расположены в зоне отключения. Губернатор призвал руководителей предприятий и организаций города с пониманием отнестись к сотрудникам, чьи дети остались сегодня дома.

Накануне на улице Паромной на юге Москвы прорвало водопровод и горячая вода хлынула на проезжую часть. В начале мая трубы порвались в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки.