Около 100 тысяч тестов на иммунитет к коронавирусу поставили в больницы Москвы

«Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. <…> Дополнительно началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета. Для этого в [медицинские] учреждения города было поставлено порядка 100 тысяч тест-систем», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что сейчас в Москве ежедневно проводят более 20 тысяч тестов на коронавирус. Проверяют всех, у кого воспаление легких, и тех, кто живет с больными COVID-19. Постоянно берут анализы у медиков, социальных работников, сотрудников предприятий транспорта, ЖКХ и полицейских.

По последним данным, в Москве выявили более 45 тысяч зараженных 2019-nCoV. Всего в России 87 147 инфицированных. Из них 794 человека умерли от COVID-19 — болезни, которую вызывает новый вирус. Ранее в ВОЗ отметили, что распространение коронавируса в Москве и Подмосковье замедлилось.