Общество 14 декабря 2023, 08:29 Около 10 золотых слитков нашли у жителя Амурской области Baza: у жителя Амурской области обнаружили 10 золотых слитков на 24 млн рублей Unsplash

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В Амурской области у 51-летнего жителя города Зея нашли 10 золотых слитков на 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

В начале декабря против жителя Амурской области возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Согласно данным канала, 30 ноября у мужчины прошли обыски. Оперативки нашли у него 10 золотых слитков. Мужчина рассказал представителям спецслужб, что нашел их на обочине около трассы Зея-Тыгда.

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Следователям предстоит выяснить, кому действительно принадлежат слитки, а также где на самом деле задержанный взял столько золота.

В ноябре осудили обвиняемого в контрабанде золота иностранца. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Мужчина состоял в организованной группировке, которая летом прошлого года пыталась незаконно вывезти слитки золота за границу.

Пенсионерка из Москвы в октябре отдала мошенникам восемь золотых слитков и 70 старинных монет. Она поверила аферистам, которые убедили ее в том, что ее дочь стала виновницей аварии.