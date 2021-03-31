Около 10 тысяч переписчиков с планшетами обойдут жителей Петербурга

Руководитель Петростата Олег Никифоров сообщил, что около 10 тысяч переписчиков обойдут жителей Санкт-Петербурга. Еще 1,7 тысячи будут контролировать процесс и 2,1 тысячи человек находятся в резерве, написал сайт «Петербургский дневник».

В целом переписью будут заниматься 15,5 тысячи жителей города.

«Также будут работать „Волонтеры переписи“. Они могут оказывать помощь гражданам в участии в переписи и консультировать по вопросам переписи через интернет, отвечать на технические вопросы», — пояснил Никифоров.

Отмечается, что переписчикам выдадут планшеты, в которые они будут заносить ответы людей. Также петербуржцы смогут переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги».