Порядка 10% жителей России будут работать удаленно в долгосрочной перспективе. То есть дистанционно будут трудиться более пяти миллионов человек. Такой прогноз дал Минтруд.

«Говоря о перспективах развития дистанционной занятости в России, по нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе до 10% работающих россиян будут трудиться удаленно. В численном выражении это порядка 5,5 миллиона работников», — привел ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Сейчас на удаленке в России находятся более трех миллионов человек. Такое количество составляет более 5,5% сотрудников. При этом до пандемии удаленно трудились лишь 30 тысяч человек. По информации Минтруда, несмотря на отмену ограничительных мер, многие компании оставили своих работников на удаленке.

«С учетом этого мы полагаем, что в той или иной форме общее количество работников, занятых дистанционно, составит 5%, или порядка 2,7-2,8 миллиона человек», — отметили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что в будущем сотрудники будут совмещать удаленную работу с офисом, то есть они будут использовать комбинированный вид занятости.