Общество 17 августа 2023, 09:35 Около 10 магазинов Uniqlo осталось в России СТЦ: в России осталось порядка 10 магазинов Uniqlo Unsplash

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У японского бренда Uniqlo в России есть еще порядка 10 магазинов. Однако они закрыты. Компания платит аренду, но ТЦ уже хотят сдавать помещения турецким или российским маркам. Об этом заявил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров в комментарии РИА «Новости».

По его словам, до марта прошлого года в РФ было 50 магазинов Uniqlo, в январе 2023-го их осталось 27. Все они не работают.

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«Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов», — уточнил Шакиров.

По информации союза, компания платит за все точки, но «никому не нужны закрытые витрины». Представитель СТЦ добавил, что арендодатели уже предлагают помещения Uniqlo другим компаниям и «размещают department store российских дизайнеров».

Источник агентства на рынке заявил, что много помещений уже забрали Lady & Gentleman. Они собираются открыть новую сеть Just Clothes, часть точек теперь у «Снежной королевы», Gloria Jeans, Melon Fashion Group Lime. Собеседник добавил, что Uniqlo уволила своего директора по развитию в РФ, отвечавшего за недвижимость.

Uniqlo приостановила работу в России в прошлом году из-за трудностей после начала СВО. Бренд при этом не объявлял о полном уходе с российского рынка.