Общество 04 декабря 2023, 00:45 Около 10 интернет-ресурсов с фейками о терактах в школах заблокировали в Ульяновске за сутки Интернет-ресурсы с фейками о терактах в школах заблокировали в Ульяновске Unsplash

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Около 10 информационных ресурсов с фейками о готовящихся терактах в школах заблокировали в Ульяновске за сутки. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram-канале.

По словам главы региона, сообщения о планируемых терактах в образовательных учреждениях стали поводом для срочного заседания регионального совета безопасности. В нем приняли участие МЧС, ФСБ, УМВД, Росгвардии и других служб. Аналогичные сообщения распространили и в других регионах России.

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«За сутки преступники создали около 10 информационных ресурсов, призванных посеять панику и тревогу среди жителей Ульяновска, все они оперативно заблокированы», — отметил Русских.

На заседании выработали решения по повышению безопасности. Жителям региона и работникам образовательных учреждений рекомендовали сохранять спокойствие, но проявлять бдительность и соблюдать элементарные меры безопасности.

Ранее в Сызрани арестовали школьника в рамках расследования уголовного дела о теракте. По версии криминалистов, молодой человек готовил поджог учебного заведения.